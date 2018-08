Krumins na zilveren race: 'Ik ging zo ontzettend dood'

BERLIN - Zelden had Susan Krumins het zo zwaar als in de finale van de 10.000 meter op de EK in Berlijn. 'Ik dacht: haal ik de finish wel?' Het lukte, wankelend: de Nijmeegse won zilver.

'De laatste vier ronden ging ik zo ontzettend dood', hijgde ze voor de NOS-camera. 'Ik kon mijn benen bijna niet meer optillen en ik viel zelfs bijna!'

Wat haar op de been hield, was de ervaring die ze had opgedaan tijdens de hoogtestages in Sankt Moritz. 'Ik heb heel zware trainingen gedaan, dat ik ook echt doodging. Ik herkende dat gevoel gewoon. Ik heb wel eerder een stervende zwaan gedaan en toen heb ik de finish ook gehaald, dus dat ga ik nu ook gewoon doen.'

Ik dacht: waarom nu opgeven?

Krumins (meisjesnaam Kuijken) komt van ver. In september liep ze een blessure op. 'Het is een zware weg terug geweest. Ik heb ontzettend veel in het zwembad moeten trainen en op de fiets. Dingen die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind om te doen. Tijdens de wedstrijd dacht ik: waarom nu opgeven, als ik dat allemaal heb gedaan, wat heeft dat dan voor zin gehad?'

Krumins straalde van oor tot oor. 'Ik ben zo ontzettend blij met deze medaille. Ik heb er zo hard voor gevochten. Echt gaaf.'

