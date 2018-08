Politie haalt norm in 50 Gelderse gemeenten niet

ARNHEM - In de gemeente Zutphen (94,3%), Wageningen (91,1%) en Wijchen (91,1%) zijn agenten bij een spoedmelding in ruim 90 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse. In de rest van de Gelderse gemeenten is dat niet het geval, blijkt uit cijfers van het CBS.

De politie moet bij een melding binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Agenten willen dat in 90 procent van de gevallen halen. 'Die streefwaarde van 90 procent heeft de politie zichzelf opgelegd', schrijft de politie. 'Zeker in dunbevolkte landelijke gebieden is het niet eenvoudig om binnen het kwartier bij een spoedmelding te zijn. Toch blijven we alert op mogelijk verbeteringen.'

Minst vaak op tijd in Berg en Dal

Dat de norm lang niet in heel Gelderland wordt gehaald, mag duidelijk zijn. Lingewaal, Druten en Berg en Dal springen eruit. Daar kwam de politie in de eerste helft van 2018 in slechts 69 procent van de gevallen binnen een kwartier aan.

Ondanks het uitgestrekte karakter van bijvoorbeeld de Achterhoek en de Veluwe is de politie toch vaak op tijd. In veel gemeenten wordt in ieder geval de 80 procent gehaald. In Aalten, Bronckhorst, Berkelland en Winterswijk is er ten opzichte van vorig jaar een verbetering zichtbaar. Toch presteert de politie in al die gemeenten nog ruim onder de norm.

Bekijk hoe vaak de politie in uw gemeente op tijd komt



Brandweer in Gelderland-Midden het snelst

De brandweer in Gelderland is landelijk gezien een middenmoter. In Noord- en Oost-Gelderland doen de brandweerlieden er gemiddeld 8,5 minuten over om bij een brand te komen. In Gelderland-Zuid duurt het 8,1 minuten. Het snelst is de brandweer in Gelderland-Midden, met 7,7 minuten.

Ook bij de brandweer geldt dat de problemen het grootst zijn in dunbevolkte gebieden. 'Daar wordt vaker met vrijwillige brandweerlieden gewerkt. Daarnaast moeten brandweerlieden daar verder rijden', aldus het CBS.

Zie ook: Aantal duikteams brandweer in 15 jaar gehalveerd