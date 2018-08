Deel dit artikel:











Stevige buien op komst, de eerste vallen in de middag Foto: Unsplash

ARNHEM - Je zou het niet zeggen als je nu naar buiten kijkt, maar er zijn stevige buien op komst. Er valt veel regen in korte tijd, het gaat onweren en er worden zware windstoten verwacht. Vooral in de tweede helft van de middag en in het begin van de avond is het raak.

'De buien zijn momenteel in ontwikkeling boven Frankrijk', zegt weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup donderdagmorgen. 'Ze tollen rondom een lagedrukgebied, dat verder uitdiepend richting Gelderland gaat trekken. De precieze koers is nog een beetje onzeker, maar dat we met zware buien te maken gaan krijgen kunnen we zeker wel stellen.'

Omdat de grond kurkdroog is, verwacht Wulms dat er lokaal wateroverlast kan ontstaan als er in korte tijd veel regen valt.