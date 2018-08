Deel dit artikel:











Aantal duikteams brandweer in 15 jaar gehalveerd Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het aantal duikteams bij brandweerkorpsen is in minder dan vijftien jaar gehalveerd en het is moeilijker geworden om vrijwilligers te vinden.

Dat schrijft de NRC. Vooral in het zuiden, oosten en noorden van het land zijn de aanrijtijden sinds de regionalisering van de brandweer tien jaar geleden fors opgelopen. De krant noemt als voorbeeld Winterswijk. Wie daar te water raakt, moet voor hulp rekenen op de kazernes in Almelo of Arnhem - drie kwartier tot een uur rijden. Van de 120 duikteams die de brandweer i n 2006 telde, zijn er nog 53 over.