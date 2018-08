Deel dit artikel:











Veel rookontwikkeling bij brand industriepand Zevenaar

ZEVENAAR - In een pand aan de Fahrenheitstraat in Zevenaar heeft afgelopen nacht korte tijd brand gewoed in een bedrijfspand waarin een installatiebedrijf is gevestigd. De brand brak even voor half 3 uit en een uur later werd het sein brandmeester gegeven.

Er was vooral veel rookontwikkeling. 'Uit ieder gaatje dat er ook maar in het pand zit zie ik rook komen', zegt cameraman Jordi Deckert. 'Er is geen vuur te zien vanaf de buitenkant.' De brand heeft zich volgens de brandweer beperkt tot één ruimte. Volgens een woordvoerder is de brand gemeld door een koeriersbedrijf dat toevallig een pakketje moest bezorgen bij een naastgelegen bedrijf. Daardoor werd de brandweer snel ingeschakeld en is erger voorkomen. Naastgelegen panden hebben geen gevaar gelopen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52