Uitzending Zomer in Gelderland in Varssel verplaatst door slecht weer

HENGELO - De locatie van de Zomer in Gelderland uitzending van donderdag 9 augustus in Varssel wordt verplaatst in verband met het verwachte slechte weer.

De nieuwe locatie van de uitzending is het gebouw van de Hengelose Auto en Motorvereniging aan Varsselseweg 34 te Hengelo. In de volksmond staat de plek bekend als de thuishaven van de Varsselring. Slecht weer op komst De weersverwachtingen voor donderdag geven aan dat er extreem veel regen gaat vallen. De nieuwe locatie is op verhard terrein en biedt bij onweer de mogelijkheid voor publiek om te schuilen. Voor meer informatie over Zomer in Gelderland klik hier.