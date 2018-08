Leonid Slutskiy: 'Op het middenveld heb ik weinig keuzes'

ARNHEM - Er waait een andere wind door de selectie van Vitesse. De sfeer is losser en (nog) meer open. De Rus Slutskiy zorgt voor humor, maar ziet ondertussen ook progressie. 'We gaan elkaar op het veld begrijpen.'

door Richard van der Made

De eerste Russische coach in de eredivisie heeft het naar zijn zin op Papendal. Hoewel hij minder delegeert dan zijn voorgangers en er vaak kort bovenop zit, maakt Slutskiy ook veel grapjes met zijn spelers. Ook heeft hij regelmatig oog voor de supporters langs de kant die enthousiast zijn over zijn aanpak. Voor de man die de nationale ploeg van Rusland coachte tijdens het EK van 2016, maar even later wel werd ontslagen, is Vitesse een kans om zichzelf op de Europese kaart te zetten.

Steun van aardige mensen

Druk voelt hij zeker nu de twee belangrijke duels met FC Basel zich aandienen. Vitesse is onverminderd ambitieus en heeft Slutskiy als doel meegegeven de groepsfase van de Europa League te halen. Hoe weinig realistisch dat misschien ook is. 'Natuurlijk voel ik druk', zegt de sympathieke Slutskiy. 'Maar die komt uit mijzelf. Ik heb en voel de steun van de aardige mensen van deze club. En van onze eigenaar achter de schermen. Ik wil presteren, natuurlijk.'

Prestige, geld en ontwikkeling

De duels met FC Basel gaan om resultaat. 'En om prestige, om geld en om ontwikkeling', vult Slutskiy aan. Om vervolgens in de underdog rol te kruipen. Logisch uiteraard omdat de Zwitsers veel meer geld te besteden hebben aan spelers dan Vitesse. 'Het is een grote club met een mooie traditie. Ze hebben zeven keer op rij de landstitel gepakt, alleen vorig seizoen niet. Het is een grote test voor ons, maar ik zie kansen. Zeker thuis.'

Motivatie Europa League

Die onderbouwt Slutskiy als volgt. 'We beginnen elkaar beter te begrijpen op het veld. Dat heeft tijd nodig. We zijn bovendien in een goede fysieke conditie nu. Hebben hard gewerkt de afgelopen weken. En verder kijk ik naar Basel. Ze hebben een aantal goede spelers verkocht. Er is een trainerswissel geweest. De situatie was daar niet altijd rustig in de voorbereiding. En ze zijn Champions League gewend', gaat Slutskiy verder. 'Misschien zorgt de Europa League niet voor de hoogste motivatie bij de spelers.'

'Small choices'

Maar ondanks de verbeterde communicatie volgens Slutskiy ziet hij ook pijnpunten in zijn groep. Zo spreekt de Rus over 'small choices' die hij kan maken in de middenlinie. 'Ik heb daar vier spelers voor drie posities. Bero, Serero, Foor en Bruns. Dat is niet echt veel. En wij willen dynamisch spelen. Met een aanvallende middenvelder. Dan moet je af en toe ook wisselen in je team om het dynamische in je elftal te houden.'