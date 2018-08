Dode bij steekpartij in Arnhemse wijk Elderveld

Er zijn meerdere ambulances opgeroepen, een traumahelikopter is bij station Arnhem-Zuid geland. Aanwezige politieagenten droegen kogelwerende vesten.

De toedracht van de steekpartij is niet bekend. Volgens omstanders is een man geboeid weggevoerd in een ambulance, maar de politie kan niet bevestigen of er een verdachte is aangehouden.

In verband met het politieonderzoek is de omgeving afgezet.