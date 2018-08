Zilver voor Susan Krumins op 10 kilometer bij EK Atletiek

BERLIN - Susan Krumins heeft een zilveren medaille gepakt op het EK Atletiek.

De 32-jarige atlete uit Nijmegen liep op de 10 kilometer vanaf het begin attent voorin. Al vroeg in de race ontstond er een kopgroep van vijf en daar Krumins bij. Jip Vastenburg uit Doorwerth liep daar een stuk achter. Halverwege viel de kopgroep uiteen en kwam Krumins op de derde plaats terecht, maar ze liep het gat naar de koplopers overtuigend dicht.

Toen de Israëlische Salpeter vervolgens aanviel, was Krumins de enige die kon reageren, maar ze kwam nooit meer bij haar. Vlak voor de finish haalde ze Vastenburg zelfs nog een ronde in. In de slotronde probeerde de Nijmeegse het nog met een eindsprint, maar de marge met Salpeter was te groot. Krumins kwam tien seconden tekort, maar pakte wel zilver. Haar beste internationale prestatie ooit. In 2014 haalde ze tijdens het EK op de 5000 meter een bronzen medaille. Later dit toernooi komt ze ook nog in actie op deze afstand. Jip Vastenburg werd uiteindelijk vijftiende op bijna twee minuten van de winnares.

Susan Krumins, voorheen Kuijken, had een moeilijke aanloop naar het EK toe. Ze was negen maanden geblesseerd en liep pas in mei weer haar eerste wedstrijd.