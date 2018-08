Nep-agenten beroven Polen van grote som geld

GELLICUM - Twee Poolse mannen zijn woensdagmiddag door twee nep-agenten beroofd van een grote som geld.

De mannen reden in een autoambulance over de A15 ter hoogte van Rumpt toen ze door twee mannen in een zwarte BMW 3-serie Touring naar het tankstation Molenkamp werden gedirigeerd.

Op de parkeerplaats werden ze 'gecontroleerd' door de twee nep-agenten. Toen een van de slachtoffers argwaan kreeg en één van de agenten wilde vastpakken, werd hij tegen zijn hoofd geslagen. De man kwam daardoor ten val en de nep-agenten gingen er vandoor met een grote som geld.

De politie is op zoek naar getuigen die de zwarte BMW hebben zien rondrijden over de Zeiving, oprit A15 Vuren of nabij de Gaanweg.