Niet douchen voor hulpbehoevenden roept veel reacties op

De meeste reacties worden geplaatst onder het bericht op de Facebookpagina van Omroep Gelderland. Dorien Jordens zegt: 'Wat een goedkope smoes om deze mensen niet te douchen. Bah ze knappen er meestal van op.Het zal wel te inspannend zijn voor de hulpverleners.' Ginie Broekman zegt: 'Wij hebben de mensen gewoon gedoucht. Zij willen net zo graag onder een douche als wij toch met dit warme weer.'

Wat is er ook alweer aan de hand?

Bewoners van de Kalorama Veste Brakkenstein in Nijmegen zijn al een tijd niet onder de douche geweest. Het is te warm voor het verplegend personeel om de cliënten te douchen. Daarnaast zou het douchen een te grote inspanning zijn voor de bewoners zelf. Uit anonieme klachten die binnen zijn gekomen bij Omroep Gelderland blijkt dat familieleden en bewoners zich zorgen maken. Volgens de bewoners en familieleden wordt er al wekenlang niet gedoucht, terwijl Kalorama zegt dat er pas sinds 1 augustus niet meer werd gedoucht.

Kalorama geschrokken van klachten

Toen bleek dat verschillende mensen klaagden over Veste Brakkenstein, heeft Omroep Gelderland contact opgenomen met de organisatie en deze klachten voorgelegd. Kalorama gaf aan geschrokken te zijn over de anonieme klachten en op uitnodiging mocht Omroep Gelderland een kijkje nemen op de intensieve zorg afdeling waar de anonieme klachten vandaan kwamen. Verzorgers Frank Ofwegen en Jolanda Bakker hebben toen een duidelijk beeld gegeven wat er zich op de afdeling afspeelt. Erna Thus zegt: 'Ik heb hier maar één woord voor en dat is Schandalig !!!'

Bekijk hier de reportage terug:

Bewust gekozen voor niet douchen

Navraag leert dat in de afgelopen periode bewust is gekozen om de cliënten niet te douchen. 'Veel cliënten hebben natuurlijk het één en ander onder de leden. Ze zijn toch wat zwakker', legt verzorgende Frank Ofwegen uit. 'Douchen vraagt dan heel veel inspanning van mensen. Er moet meer moeite gedaan worden met aan- en uitkleden. Dat zijn allemaal dingen die belemmerend werken voor de conditie van de cliënt.'

Soms krijgt Ofwegen toch het verzoek van een cliënt om gedoucht te mogen worden. 'Het klinkt wat bot, maar dan verkoop ik toch een 'nee'. De gezondheid van de cliënt staat voorop, en met deze hitte inspannend werk verrichten is ons inziens niet goed', zegt hij. Om deze hulpbehoevenden mensen te douchen of in bad te doen brengt veel werk met zich mee. 'Niet alleen de cliënt, maar vaak ook het bed en de beademingsapparatuur moet mee. De cliënt moet uit bed getild worden en in bad gezet worden. 'Dat vergt minimaal een uur werktijd', zegt Ofwegen. Daarnaast moet Ofwegen ook een betere inschatting maken van het ziekte-inzicht in de cliënten. Daarmee zorgt hij er voor dat de cliënten geen gevaar lopen door het douchen.

Tekst gaat verder onder de video:

Tegenovergesteld effect

Voor de cliënt heeft zo'n bad of douche het tegengestelde effect, legt Ofwegen uit. 'We kunnen ze niet onder een koude douche zetten, dat wil niemand en dat is gewoon niet goed voor onze cliënten. Met een warme douche worden de cliënten ook warm in combinatie met de witte is dat gewoon niet goed'. Voor de verzorger vergt dit zoveel energie dat het effect kan hebben op de rest van de werkzaamheden. 'We hebben het hier over zorgintensieve patiënten en hier moeten we 24/7 bovenop zitten en altijd scherp blijven.'

Tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Omroep Gelderland

Goed gewassen op bed

De cliënten worden niet in de kou gezet door Kalorama. Er wordt tijdelijk gekozen voor het wassen op bed. 'Dit heeft als voordeel dat je koeler water kan gebruiken en dat vraagt minder inspanning en dat komt de cliënten weer ten goede.'

Hitteplan en andere maatregelen

Naast het douchen nemen de verzorgers andere maatregelen. 16 van de 20 cliënten hebben sondevoeding. Boven de 25 graden wordt dikker en papperig, waardoor het moeilijker door de slangetjes gaat. Daardoor heeft de afdeling een teamkamer omgedoopt tot magazijn. 'In deze kamer is airco, we hebben de ramen afgeplakt en zo houden we hier de temperatuur laag', zegt Jolanda Bakker. Ze legt verder uit dat ook de gordijnen en rolluiken dicht blijven om zo te zorgen dat de zon niet binnenkomt.

Kalorama heeft op 07-08-2018 laten weten dat de cliënten deze week weer onder de douche gaan.

