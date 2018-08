Brandweer: 'twee keer zo veel natuurbranden als vorig jaar'

ARNHEM - De Gelderse brandweer heeft in juni en juli twee keer zo vaak uit moeten rukken voor natuurbranden als vorig jaar.

Landelijk moest de brandweer in juni en juli 2811 keer uitrukken voor een natuurbrand. In 2017 waren in dezelfde maanden 1213 natuurbranden. Ook in Gelderland zijn ongeveer twee keer zo veel natuurbranden geweest als vorig jaar.

In de regio Gelderland Zuid waren in juni en juli 78 natuurbranden, in dezelfde periode van 2017 waren dat er 22. De Veiligheidsregio Noord- Oost-Gelderland kon woensdag nog geen cijfers leveren. In Gelderland-Midden steeg het aantal natuurbranden van ongeveer 90 in juni en juli van 2017 naar ongeveer 200 in dezelfde periode in 2018.

Allard Schimmel van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden zegt dat het aantal natuurbranden fors is gestegen door de droogte, maar dat het niet voor capaciteitsproblemen zorgt bij de brandweer. 'Tijdens de storm in januari hadden we in heel Nederland 10.000 meldingen op één dag', zegt Schimmel. 'Nu zijn het 2811 natuurbranden over twee maanden. Dat kunnen we er prima bij hebben.'