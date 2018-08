Waterpoloteam gaat even een stukje zwemmen tegen kanker

Wim Huurnink doet aan waterpolo. Als het even kan ligt de internationaal vrachtwagenchauffeur uit Almen in het water van zwembad De Berkel om met zijn kameraden gezellig te ballen.

Maar nu gaat het niet om een potje waterpolo, maar om bijna tweehonderd kilometer vrije slag in Friese wateren. Inzet: zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Dit gebeurt op 18, 19 en 20 augustus.

Aanstichter van dit alles is de held van menige waterrat, Maarten van der Weijden; in drie dagen tijd wil de oud-topsporter de Elfstedentocht zwemmend afleggen, onderweg bijgestaan door zwemmers die 500 of 2000 meter met hem mee zwemmen. Huurnink en de zijnen, die zich De Berkelbaronnen noemen, hebben zich er voor aangemeld. En, niet onbelangrijk: ze nemen ruim 30.000 euro mee.

Bekijk de reportage, tekst gaat verder onder de video

Leukemie

In 2008 won Van der Weijden goud op de Olympische Spelen. Hij was van ver gekomen, want als jongvolwassene had de zwemmer leukemie. Van der Weijden herstelde, ging na de behandeling opnieuw het water in en won jaren later in Peking de olympische race over 10 kilometer in open water.

Van der Weijden vraagt op tal van manieren aandacht voor de aanpak van kanker. Hij schreef er een boek over, ging langs theaters en put zijn lichaam uit om geld op te halen voor onderzoek. Met de Elfstedenzwemtocht als voorlopig hoogtepunt.

Mijn schoonmoeder is 18 jaar ziek geweest Wim Huurnink

Huurnink en de coach van Van der Weijden, Marcel van der Togt, kennen elkaar van militaire dienst. 'We spreken elkaar nog geregeld', legt de Achterhoeker uit. 'Ik wist natuurlijk wel het een en ander over Maarten. Van die gouden medaille op de Olympische Spelen, dat hij ziek was geweest. En toen ik Marcel zag op een feest kwam het elfstedenplan van Maarten ter sprake. Toen dacht ik: we moeten meedoen met ons waterpoloteam. Ik bracht het ter sprake en binnen vijf minuten was iedereen om.'

De schoonmoeder van Huurnink overleed vorig jaar aan kanker. 'Ze is 18 jaar ziek geweest. Iedereen kent wel iemand die ziek is of ziek is geweest of heeft familie met die ziekte.'

'Het inzamelen van geld is moeilijker dan zwemmen'

In oktober vorig jaar ging de spreekwoordelijke kogel door het zwembad in Almen. 'Zwemmen in Friesland is voor zwemmers als wij niet de grootste uitdaging', zegt de bedenker. 'Wat wel heel zwaar is, is het bedenken van al die acties om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor dat project van Van der Weijden.'

Na maanden van voorbereiden is Team De Berkelbaronnen er klaar voor. Het gezelschap bestaat uit 9 zwemmers en 5 begeleiders. Elke deelnemer gaat meerdere keren te water. Huurnink: 'We doen mee in alle Friese elf steden n in Leeuwarden, op de slotdag, zwemmen we, op één na, allemaal mee.'