Bewoners verzorgingshuis weer terugverhuisd: 'Eindelijk terug in Elburg'

In alle vroegte werden bewoners aangekleed en werden de laatste spullen ingepakt. Rond 13.00 uur verzamelden alle bewoners zich in de hal van het zorghotel. Vijf busjes werden ingezet om de bewoners te verplaatsen en twee enorme verhuiswagens namen de laatste bezittingen mee. In de hal zat ook Lammert van Wezep. De gepensioneerde schilder moest ook tijdelijk zijn woning verlaten en daar baalde hij flink van. 'Ik ben een echte Elburger en ik wilde helemaal niet naar Wapenveld, maar het pand moest toch verbouwd worden.'

Bekijk hier de reportage, de tekst gaat door onder de video

Feest in Elburg

Lammert van Wezep zat in het eerste busje en maakt zich klaar voor het half uurtje naar Elburg. Over zijn rollator hangt de vlag van Elburg. 'Laten we gaan', zegt hij tegen de verzorgers. In Elburg staan familie en vrienden al te wachten op de terugkeer van alle bewoners. 'Mijn vader heeft hier enorm naar uitgekeken. Ik hoop dat de verf inmiddels droog is op zijn kamer want we zijn erg lang bezig geweest', zegt de dochter van Lammert.

Dweilorkest staat klaar

De bewoners kijken verbaasd uit de ramen van de busjes als ze iedereen zien staan bij de ingang van Het Nieuwe Feithenhof, inclusief een dweilorkest. Een aantal bewoners hebben tranen in hun ogen. De zoon en dochter van Lammert helpen hem uit het busje. 'Welkom thuis man, fijn dat je er bent!' zegt de zoon van Lammert tegen zijn vader.

Luister hier het radioverslag terug:

Op naar de kamer

Na een welkomstwoord van onder andere de wethouder is het grote moment daar, Lammert mag zijn verbouwde kamer zien. 'Het ziet er mooi uit, heel strak.' De kamer van Lammert is anderhalve keer zo groot als voorheen, de muren zijn helemaal wit en het ruikt nog naar verf. 'Kijk eens naar mijn balkon, wat een uitzicht.' Maar dan ziet de voormalige schilder iets wat hem niet bevalt. 'Er zit een loper op de deur, deze is niet goed geverfd.'