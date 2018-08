Tolk UEFA krijgt lachers op hand met 'Ricky van Wolfshoven'

ARNHEM - Gelach aan het begin van de persconferentie van FC Basel in Gelredome. De vertaalster introduceerde de populaire oud-Vitessenaar Ricky van Wolfswinkel met de achternaam 'Van Wolfshoven.'

De gelouterde spits stapte bijna uit zijn stoel en keek verbaasd opzij naar de Nederlandse tolk die achter de tafel voor een eventuele vertaling moest zorgen naar de aanwezige media. 'Ik dacht dat ik hier nog wel een beetje bekend was, maar dat valt tegen', grapte Van Wolfswinkel vlak voor het begin van de training in het stadion van Vitesse. 'Het is pas een jaartje geleden dat ik hier speelde toch?. Ach, ik moet er wel om lachen. Van Wolfshoven, haha. Hoe komt ze er op?'

Speciale terugkeer

De gevreesde spits is weer terug bij de club die hij in 2017 de eerste prijs in de clubhistorie bezorgde. Met twee goals velde 'Rickygoal' het vonnis over AZ en spekte zo de clubkas van Vitesse met miljoenen euro's. 'Of dat mijn beste seizoen was? Dat niet denk ik. Bij Sporting Lissabon heb ik ook hele goede jaren gehad.'

'Maar het was wel een prachtig seizoen waar ik met een heel goed gevoel op terug kijk. Het is eigenlijk alsof het gisteren is nu ik hier weer rondloop. Je ziet veel bekenden. Dat is echt leuk. Met Maikel van der Werff ben ik zelfs bijna dagelijks contact. Ik moet zeggen dat het wel speciaal is om nu tegen Vitesse te spelen. Ik kijk er echt naar uit.'

Opstartfase

Van Wolfswinkel weet dat FC Basel de grote favoriet is om door te komen in de clash met Vitesse. 'We kunnen daar wel om heen gaan draaien, maar dat is gewoon zo. Wij moeten winnen en daar gaan we voor. Daar worden we ook op afgerekend. FC Basel heeft Champions League gespeeld en nu zitten we weliswaar weer in een opstartfase. Het is wel even onrustig geweest bij ons. En hoe een wedstrijd gaat lopen is altijd moeilijk te zeggen, maar zeker is dat wij weer veel te bewijzen hebben. Vitesse heeft een goede ploeg met veel nieuwe spelers.'

Op zoek naar goals

Na de komst van de nieuwe coach Marcel Koller, die bij de Zwitserse topclub de ontslagen Wicky opvolgde, staat Van Wolfswinkel ineens rechtsbuiten bij FC Basel. 'Nee, ik heb daar nooit echt gespeeld', lacht de Woudenberger. 'Maar ik mag veel naar binnen komen en kan het voor een groot deel op mijn manier invullen. En ik zal altijd op zoek blijven naar goals.'

Het opkomen van Büttner

Van Wolfswinkel komt in het veld linksback Alexander Büttner tegen met wie hij nog in de jeugd speelde van Vitesse. 'Ik ken wel wat dingetjes van 'butje'. Ja, zijn kracht zit in het opkomen. Ik zal er voor moeten zorgen dat hij vooral terug moet. En ook Maikel (van der Werff, red.) zal ik waarschijnlijk wel tegenkomen in het veld. Ik moet zorgen dat ik scherp ben en dat wij de wedstrijd winnend gaan afsluiten hier.'