Gewonde bij ernstig ongeval bij Didam

DIDAM - Bij een eenzijdig ongeluk op de Bievankweg bij Didam is woensdagmiddag ten minste één persoon ernstig gewond geraakt.

Een auto is over een droge greppel gevlogen en op zeker 20 meter van de weg tot stilstand gekomen in een weiland.

Een mobiel medisch team is met een traumahelikopter ingevlogen om ondersteuning te verlenen.

Het is niet bekend hoe veel mensen gewond zijn geraakt en hoe veel mensen in de auto zaten.