Komt u binnenkort ook schaken bij Schaakvereniging de Toren?

Schaakvereniging de Toren is in 1984 opgericht en is een gezellige vereniging met ongeveer 40 leden.

We vinden het belangrijk dat schakers op ieder niveau zich bij ons thuis voelen.

Wij willen graag een grotere naamsbekendheid genereren zodat zoveel mogelijk potentiële schaakliefhebbers de mogelijkheid hebben om gezellig bij ons een partij schaak te komen spelen.

Daarnaast willen wij graag de prachtige schaaksport promoten.

Wij spelen op de volgende locatie:

Senioren

Boerderij 'De Steenen Camer'

Hannesstraatje 2a

Arnhem, Elderveld

Speelavond: Maandagavond is de zaal open omstreeks 19.20uur de aanvang is 19.45 uur

Interne competitie

De leden zijn opgesplitst in drie groepen ingedeeld op sterkte. Deze competitie bestaat uit vier rondes van zeven wedstrijden. De vier ronde winnaars bepalen aan het eind in een onderlinge competitie de uiteindelijke winnaar van de groep.

De speeltijd is twee uur per persoon, voor jeugdige spelers is het mogelijk om dat in te korten.

Beker

Iedereen wordt ingedeeld voor de beker. In zes ronden wordt de beker winnaar bekend. Deze rondes worden niet op een vaste avond gespeeld, maar de spelers kunnen onderling bepalen wanneer ze gaan spelen en hebben hier een periode van vijf weken voor.

Rapid

De rapid competitie wordt gespeeld op drie verschillende avonden. De bedenktijd is 20 minuten per persoon en op één avond worden er vier ronden gespeeld, waarbij het Zwitserse systeem wordt toegepast

Snelschaken

Het snelschaken vindt plaats op één speelavond met een speeltijd van vijf minuten per persoon. De spelers worden verdeeld over verschillende poules, tot twaalf spelers. In de poule speelt iedereen tegen elkaar. Daarna worden er weer poules gemaakt aan de hand van de uitslagen, waardoor er poules op sterkte ontstaan. De club kampioen komt uit hoogste poule.

Fisher random

Deze competitie vindt plaats op één speelavond. De opstellingen worden van te voren vastgelegd. In vier ronden, waarbij het Zwitserse systeem wordt toegepast, met een bedenktijd van 20 minuten per persoon wordt de club kampioen bepaald.

Zomer competitie

Gedurende de zomer wordt er ook geschaakt. Iedereen is welkom, ook spelers van andere clubs wat ook gebeurt. Er worden normale partijen gespeeld.

Kortom we zijn een actieve club die veel bezig is met schaakactiviteiten

Wil je meer weten over spelen bij onze vereniging, kom gerust even langs.

