Maikel van der Werff: ik ben trots aanvoerder van Vitesse te zijn

ARNHEM - Maikel van der Werff staat donderdag bij Vitesse als aanvoerder in het hart van de verdediging. Hij verdringt Rasmus Thelander uit de basis. 'Deze trainer speelt inderdaad geen verstoppertje.'

Op de training, bezocht door enkele tientallen fans, is het duidelijk te zien. Van der Werff, gekozen tot aanvoerder door trainer Leonid Slutskiy, is basisklant tegen FC Basel. 'Daar lijkt het wel op', lacht de 29-jarige verdediger die sinds 2015 bij Vitesse speelt. 'We hebben niet besloten getraind. Iedereen kan komen kijken. En je kon inderdaad wel zien wat de opstelling ongeveer is.'

Basisplaats Bruns

Slutskiy is geen man van grote geheimen. Zijn trainingen zijn openbaar en hij vindt het aan de vooravond van de duels met FC Basel ook geen probleem om zijn elftal prijs te geven. Rasmus Thelander, die een matige indruk achterliet tegen FC Viitorul, begint op de bank. Ook Thomas Bruns heeft een basisplek te pakken. De Tukker is de aanvallende middenvelder die Bero naar de reserves verwijst.

Trotse aanvoerder

Van der Werff draagt de aanvoerdersband. 'Het is mooi. Ik ben trots aanvoerder van Vitesse te zijn. In het veld ben ik altijd wel iemand die coacht en aanstuurt. Of het logisch is? Ik denk van wel. Ik zit hier het langst van allemaal. Het is een keuze die de trainer maakt, maar het maakt het voor mij niet veel anders.'

Contrast

De centrumverdediger werd door Vitesse ook naar voren geschoven als speler die woensdag na de lichte training op Papendal naar voren werd geschoven om met de media te praten. Ineens was Van der Werff weer het middelpunt. Een groot contrast met vorig seizoen toen hij vooral de bank warm hield en geblesseerd toekeek in Arnhem.

Terugval

'Ik wil het er niet over hebben', lacht Van der Werff als een boer met kiespijn. Het rotseizoen wil hij zo snel mogelijk vergeten. 'Ik heb het achter mij gelaten. Het begon goed, maar ik raakte geblesseerd. Toen kreeg ik weer een terugval en was het daarna af en toe wel en niet spelen. Het is dan moeilijk terug in het team te komen.'

Vrienden

Nu vormt de routinier samen met Clarke Salter het centrum van de defensie. En ziet hij een oude bekende terug, maar dan wel bij de tegenstander. Ricky van Wolfswinkel speelt bij FC Basel. De twee zijn goede vrienden van elkaar en waren twee jaar geleden de leiders van Vitesse dat een geweldig seizoen meemaakte. 'Het is bijzonder', zegt Van Wolfswinkel. 'Aan de ene kant leuk omdat we nu eens tegen elkaar spelen. Ik hoop dat hij in de spits staat dan kom ik hem veel tegen. Maar zoals het er nu naar uitziet, komt hij vanaf de rechterkant. In aanloop naar de wedstrijd maken we geintjes en is er natuurlijk contact. Maar straks zijn we even geen vrienden.'