Curator Job Lanceer eist geld van gemeentes Rivierenland Foto: Omroep Gelderland

TIEL - De curator van de failliete zorgonderneming Job Lanceer in Tiel eist geld van de verschillende gemeentes waar het bedrijf in het verleden zaken mee heeft gedaan. Het gaat om openstaande rekeningen die niet zijn betaald nadat het bedrijf in opspraak was geraakt.

Eigenaar Cok van den Heuvel ving tot vorig jaar in zijn bromfiets- en motorenwerkplaats jongeren op met een ernstige psychosociale problematiek. Ook regelde hij vaak huisvesting. Vorig jaar verbraken alle betrokken gemeentes in de regio rond Tiel de samenwerking met Job Lanceer. Dat gebeurde na berichten dat het bedrijf niet of onvoldoende zorg zou hebben geboden. Openstaande rekeningen werden niet meer betaald en het bedrijf verloor verdere inkomsten en ging failliet. Rekeningen staan nog open De curator wil nu alsnog van de gemeentes de openstaande rekening betaald zien. Het zou volgens eigenaar Van den Heuvel gaan om een bedrag van ruim 200.000 euro. Naast de gemeente Tiel zijn de gemeentes Geldermalsen, Buren, Culemborg, Neder-Betuwe en Arnhem hierbij betrokken. West Maas en Waal heeft volgens de curator inmiddels het openstaande bedrag van rond de 11.000 euro betaald. De curator sluit niet uit dat de gemeentes uiteindelijk ook aansprakelijk zullen worden gesteld voor het totale faillissement van Job Lanceer. Rechtszaak loopt nog Er loopt nog een civiele zaak tegen Job Lanceer, waarbij de gemeente Tiel namens de regiogemeenten juist weer zorggeld van het bedrijf terugeist. In deze zaak is er over twee weken uitspraak. Cok van den Heuvel heeft inmiddels in Tiel weer een doorstart gemaakt met het bedrijf Relaunch. Hij helpt opnieuw jongeren op basis van hun persoonsgebonden budget. Er loopt naast dit alles ook al geruime tijd een strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de werkwijze van het bedrijf Job Lanceer. Zie ook: Curator: 'Oprichter zorgbedrijf Job Lanceer heeft zich niet verrijkt met zorggeld'

