Bezoekersaantallen Aaltendagen onder druk: eerst door de hitte en nu gaat het plenzen

AALTEN - De organisatie van de Aaltendagen heeft dubbel pech: de eerste twee donderdagen was het bloedheet, daardoor bleven mensen weg. Nu lijkt het op de derde donderdag te gaan plenzen.

De organisatie houdt Buienrader en andere weerwebsites scherp in de gaten. 'Als het maar een klein buitje is, komt het wel goed. Dan komen de mensen wel. Het ziet er nu goed uit, maar als een bui afdrijft kan het snel misgaan', zegt organisator Martin Hüning.

Kindermarkt

De Aaltendagen zijn dit jaar op vier achtereenvolgende donderdagen: 26 juli, 2 augustus, 9 augustus en 16 augustus. De eerste twee donderdagen vielen de mussen van het dak. 'Vooral overdag met de braderie was het echt te warm om op straat te zijn. Dus bleven de mensen weg. Al merkten we wel gewenning, want afgelopen donderdag was er voor de kindermarkt nog best wat animo. Ik denk dat we langzaamaan gaan wennen aan deze temperaturen.'

Aalten is van Streek!

De Aaltendagen zet dit jaar vooral in op streekproducten onder het motto: 'Aalten is van Streek!' De standhouders komen zoveel mogelijk uit de streek en bieden streekproducten aan.