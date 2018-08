Deel dit artikel:











Omwonenden Aviko trekken aan kortste eind; bouw 35 meter hoog koelhuis kan doorgaan Bron: Aviko

STEENDEREN - 'Het is een gelopen race', zegt Willem Sleijster van de Vereniging 'Uit-Zicht'. De Raad van State boog zich vandaag opnieuw over de plannen voor de bouw van een 35 meter hoog koelhuis van Aviko in Steenderen. 'Eén buurtbewoner wilde de bouw te stilleggen tot alle procedures doorlopen zijn, maar de rechter wees dat verzoek af.'

Eind mei werden alle bezwaren in de bestemmingsplanprocedure van tafel geveegd. Hiermee zette de Raad van State het licht destijds al op groen om te starten met de bouwwerkzaamheden. 'Wij hebben echter nog een bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning, maar de rechter heeft ons vandaag duidelijk gemaakt dat dat geen zin meer heeft.' De Vereniging 'Uit-Zicht' gaat nog om de tafel om te kijken of ze de procedure gaan voortzetten. Daarnaast hebben ze volgens Sleijster nog wat ideeën om de bouw te stoppen. 'Het is straks onherstelbaar en dat moeten we voorkomen.' Een modern, toekomstbestendig vrieshuis De bouw van het vrieshuis maakt het voor de aardappelverwerker mogelijk te kunnen blijven groeien op de huidige locatie. In het vrieshuis worden diepgevroren aardappelproducten opgeslagen, zoals patat en rösti. In het vrieshuis zelf werkt geen personeel, alles wordt geautomatiseerd. Zie ook: Aviko start met bouw omstreden 35 meter hoog koelhuis

