Deel dit artikel:











'Afvalberg Ter Horst waarschijnlijk vrijdag weg' Foto: Omroep Gelderland

VARSSEVELD - Op dit moment is het hoogstwaarschijnlijk dat het afval bij afvalbedrijf Ter Horst in Varsseveld komende vrijdag is opgeruimd. Dat zegt een woordvoerder van de provincie Gelderland.

Eind juli woedde er een grote brand bij de Varsseveldse afvalverwerker. Ter Horst heeft last van problemen bij externe verbrandingsovens, waardoor het de enorme hoeveelheden niet kwijt kan. De afvalopslag op het terrein was bijna twee keer zo hoog opgestapeld als waarvoor een vergunning is afgegeven. De provincie besloot in te grijpen. Zo mocht Ter Horst per direct geen bedrijfsafval meer innemen. Een andere eis was het snel opruimen van de afvalstapel. De provincie Gelderland heeft het bedrijf een deadline gesteld: op 10 augustus moet al het afval opgeruimd zijn. Die harde afspraak lijkt het bedrijf nu te halen. Zie ook: Ter Horst in Varsseveld krijgt meer tijd voor wegwerken afvalberg

Grote brand afvalverwerker Varsseveld ontstaan door broei Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52