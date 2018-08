Ook kerken moeten verduurzamen, maar doen dat nauwelijks

ARNHEM - Steeds meer kerken nemen maatregelen om duurzamer te worden. GroeneKerkenactie is daar blij mee, maar er is nog veel te doen.

De tweehonderdste religieuze gemeenschap van Nederland krijgt deze week het label 'groen', dat meldt de NOS. In Gelderland staan in totaal 38 groene kerken. Veel zijn onderdeel van de protestantse kerk, een aantal katholieke kerken en twee moskeeën. Dat is slechts een fractie van de ongeveer 7000 kerkelijke gebouwen die Nederland ongeveer telt.

Rob van Ooijen, persvoorlichter van de GroeneKerkenactie, vertelt dat ze nu vijf jaar actief bezig zijn om kerken te verduurzamen. 'En er komen er steeds meer bij. Het kan variëren van kerken met zonnepanelen op het dak tot kerken die hun lichtjes vervangen. Maar de gebedshuizen die aangesloten zijn bij de GroeneKerkenactie zetten wel echt een stapje extra.'

Groene geboden en Fair Trade kerken

Zo heeft de Arboretumkerk in Wageningen de groene tien geboden waaronder 'Gij zult een warme trui aan doen en de verwarming uitzetten' en 'Gij zult de was laten wapperen in de wind'.

In Arnhem heeft de Opstandingskerk de titel 'Fair Trade kerk' gekregen. Die titel wordt uitgedeeld aan kerken die actief gebruik maken van Fair Trade producten zoals milieuvriendelijke hosti's en duurzame wijn.

Ook twee Gelderse moskeeën in Apeldoorn en Dieren doen mee met de actie. De Eyup Sultan Moskee in Apeldoorn organiseert jaarlijks een bazaar waar ze tweedehands producten een nieuw leven geven. De opbrengst wordt gebruikt op om extra milieuvriendelijke stappen te zetten, zoals het planten van bomen.

'Tijd om ons aan te passen'

De afgelopen tijd is veel discussie over klimaatverandering, vooral omdat het zo warm was. Van onvermijdelijke doemscenario's tot warme plaknachten die de norm worden - het is duidelijk dat het klimaat niet meer is wat het eerst was. Dat heeft GroeneKerkenactie ook door.

'Zo'n ontzettend warme zomer toont toch wel echt aan dat we er actief mee bezig moeten zijn. Er wordt van alles aan gedaan in de samenleving en wij als de kerk hebben ook een verantwoordelijkheid om ons aan te passen', zo vertelt Van Ooijen. 'De gedachte erachter is natuurlijk duurzaamheid, maar het religieuze perspectief dat men goed moet zijn voor de aarde speelt natuurlijk ook een rol.'