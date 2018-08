Top wijnjaar gloort voor Achterhoekse boeren

DOETINCHEM - De komende periode wordt bijzonder spannend voor wijnboeren in de Achterhoek. Alle voorwaarden voor een uitstekend wijnjaar zijn door de droogte en overdaad aan zonuren aanwezig, maar de laatste periode is minstens zo belangrijk.

'Tot nu toe was alles wat je maar kunt wensen in het groeiproces van de druif perfect', aldus Paul Nieuwenhuis van Wijngaard Duetinghem 838 in Doetinchem. 'Maar we moeten nog zeker acht weken, misschien nog wel twaalf, er kan nog zoveel gebeuren. Of het echt een topjaar wordt, kan ik je op 1 november vertellen.'

Vorig jaar mislukte de oogst van Nieuwenhuis, wat zorgde voor een strop van een halve ton. Nu gloort een absoluut topjaar, wat spanning met zich meebrengt. 'We hebben er niks meer in te beïnvloeden', vertelt Nieuwenhuis. 'Voor ons is het de druiven meten en het moment bepalen dat we gaan oogsten. Dat is altijd spannend.'



De wijnboer is afhankelijk van de hoeveelheid zon en regen. 'Het mooiste zou zijn dat we af en toe een korte bui hebben', legt Nieuwenhuis uit, die van harte hoopt op een lange nazomer met veel zon. 'Dat is het allerbelangrijkste', vertelt de wijnboer. 'Dat we eind augustus met z’n allen nog lekker in de tuin barbecueën, daar word ik ook heel gelukkig van. Dat alles goed afrijpt en dat de zuren en zoeten mooi worden. Dan loop ik met een grijns op mijn snuit rond en wordt het echt een fantastisch jaar.'