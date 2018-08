Groesbeekse bos verkennen met de populairste twitterende boswachter van Nederland

GROESBEEK - Boswachter Tim Hogenbosch is de populairste twitterende boswachter van ons land met bijna 18.000 volgers. Sinds kort heeft hij zijn werkgebied Utrecht ingeruild voor het Rijk van Nijmegen. Reden voor BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink om met Tim het gebied te verkennen.

Terug naar zijn roots

Glooiende boslandschappen en langzaam bloeiende heidevelden. Net langs de grens aan Limburg ligt de ''Diamant tussen de heuvels", Groesbeek. Hogenbosch zit amper een maand op zijn nieuwe post. De boswachter groeide op in het regio Nijmegen en kent de Groesbeekse bos redelijk goed.

'Ik voel mij als een vis in het water. Ik houd van het bos en van vogels. En dat heb je hier,' vertelt de boswachter. Dat is wel even wat anders dan in Utrecht, waar hij bijna drie jaar lang werkte. 'In Utrecht had je echt oer Hollandse weilanden met molens en koeien. En hier waan je in het buitenland met ontzettend veel bomen.'

Ketelwald

Het Groesbeekse bos was vroeger onderdeel van het Ketelwald. Dit was een machtig oerbos van eiken en beuken van Nijmegen tot het Duitse Xanten. Door de velen historische vondsten blijkt dit bos erg belangrijk te zijn geweest voor de Romeinen. En ook de Heren Gelre en Kleef vonden het bos in de middeleeuwen strategisch erg belangrijk om het bos in bezit te hebben. Uiteindelijk werden de grenzen door onbekende reden opgesplitst in het Nederrijkswald en Reichswald. In de 19e eeuw werd het Nederlandse bos in delen verkocht, daarmee ging de naam 'Nederrijkswald' ook verloren. Staatsbosbeheer bezit het grootste deel hiervan waaronder het Groesbeekse bos. Een van de pareltjes daarvan is Mulderskop dat uitzicht biedt over Nijmegen. De heuvel is ook belangrijk voor dieren zoals de hazelworm, gladde slang, zandhagedis, zadelsprinkhaan en nachtzwaluw.

Boswachter Tim komt hier aardig tot rust en heeft al zijn eerste tweets de wereld ingestuurd over dit prachtig gebied. Boswachter Tim Hogenbosch

Kamperen in de natuur

Op het heuvelachtige landschap is het heerlijk vertoeven en je kan er tegenwoordig ook je tent opzetten. Natuurkampeerterrein Groesbeek is namelijk één van de 22 natuurcampings van Staatsbosbeheer. Steeds vaker weten de mensen de natuurcamping te vinden en zoeken de rust op. Laurens en Hogenbosch vervolgen hun tocht en komen bij een wel heel bijzonder tafereel terecht dat ze bestempelen als Groesbeek aan zee.