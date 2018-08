Pratende cafébezoekers en andere overlast: Raad van State buigt zich over klachten omwonenden Wagenings café

WAGENINGEN - Omwonenden van het Wageningse café Onder de Linden klagen over overlast en willen dat de gemeente Wageningen optreedt tegen het café. Omdat de gemeente dat weigert, zijn ze naar de Raad van State gestapt. Die buigt zich donderdag over de zaak.

De klagers hadden in november vorig jaar deels gelijk gekregen van de rechtbank, maar ze vinden dat de uitspraak niet ver genoeg gaat. Volgens hen is het café een vorm van op die plek niet toegestane zware horeca, vanwege de overlast die het stemgeluid van de bezoekers van het café veroorzaakt. Verder komen bezwaren tegen een vergunning aan de orde die de gemeente heeft verleend voor het plaatsen van een scherm op het terrein van het café. Eigenaar Nico Jacobs wil dat scherm neerzetten om geluidsoverlast te voorkomen.

Terras eerder dicht, geen feesten met livemuziek

De omwonenden trokken al eerder bij de gemeente aan de bel met klachten over geluids- en parkeeroverlast. Café Onder de Linden, naar eigen zeggen één van de oudste café's van Nederland, mag daarom sinds augustus 2015 van de gemeente geen livemuziek verzorgen of dj's meer laten optreden.

De gemeente stelde ook grenzen aan de zaalverhuur met een maximumaantal gasten en het spelen van - hooguit - achtergrondmuziek. Partijen en feesten met live-muziek konden niet meer. Het terras moest om 21.30 uur dicht, tot teleurstelling van café-eigenaar Jacobs: 'Ik zou ons terras graag langer, tot 23.00 uur, open willen houden. Maar dat kan niet zo lang er geen scherm staat.'

'Alles aan gedaan om overlast te voorkomen'

De café-eigenaar zegt er alles aan gedaan te hebben om overlast te voorkomen. Zo hebben alle geluidsinstallaties begrenzers gekregen en zijn er extra parkeerplaatsen gecreëerd. Jacobs: 'In de afgelopen jaren zijn ook geen overtredingen geconstateerd, behalve één keer toen er een bongospeler optrad.' Enkele omwonenden blijken nog steeds overlast te ervaren en proberen via de Raad van State meer maatregelen af te dwingen. De uitspraak wordt verwacht over zes weken.