MeteoGroup waarschuwt voor wateroverlast en omvallende bomen

WAGENINGEN - Weerinstituut MeteoGroup in Wageningen waarschuwt voor hoosbuien en windstoten. Door het noodweer kunnen donderdag zwakke bomen omvallen en kan er wateroverlast ontstaan.

De komende dagen is het een stuk koeler dan de afgelopen weken. Er zit echter ook een keerzijde aan, want de koelere lucht brengt ook stevige (onweers)buien en wind met zich mee.

Donderdag valt in Oost-Nederland 30 tot mogelijk 50 millimeter regen, dat zijn 3 tot 5 emmers water per vierkante meter. Het midden van het land krijgt waarschijnlijk circa 15 millimeter regen te verwerken. Voor heel het land gaat dat gepaard met onweer. Aan zee kan donderdagavond een stormachtige windkracht 8 staan, in de nacht zwakt de wind af.

Schade aan bomen

Veel bomen en planten staan in de overlevingsstand, en verliezen hun gele bladeren. De wind en plensbuien zullen takken doen afbreken en bomen doen omvallen. Volgens de meteorologen is de situatie te vergelijken met onkruid wieden: dat gaat een stuk makkelijker wanneer de aarde droog is. Bomen staan door de droogte nu minder stevig, waardoor schade gemakkelijker optreedt.

Wateroverlast

De kurkdroge aarde kan dicht slaan door de regen. De zware hoosbuien van donderdag zullen dan ook vrijwel gegarandeerd wateroverlast veroorzaken. Wanneer de grond het water amper opneemt, moet alles verwerkt worden door het riool en dat wordt lastig.

Brandweervliegtuig kan hangar weer in

Met de neerslag komt voorlopig ook een einde aan de luchtsurveillance boven de Gelderse natuur. Volgens de brandweer is het niet meer nodig om de natuurgebieden vanuit een vliegtuig in de gaten te houden.