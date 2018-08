Deel dit artikel:











'Moffenmeiden-post': een bedreigend rijmpje in de brievenbus

ARNHEM - De 'goede Nederlanders' vonden het in augustus 1944 wel eens tijd worden om alle vrouwen die in hun ogen te intiem waren (geweest) met de Duitsers te waarschuwen. Het massale kaalknippen van de 'moffenmeiden' dat later in Nederland plaatsvond was mogelijk overgewaaid uit Frankrijk waar de bevrijding en dus ook de afrekening al was begonnen. Uit naam van 'Vrij Nederland' werden mensen opgeroepen om voorgedrukte kaarten te versturen.

Anonieme waarschuwing De kaart kon in een envelop met een nep-afzender gepost worden en zou dan bij de met Duitsers bevriende vrouwen in de bus vallen. Op de kaart stond op de adreszijde: "Aan Neêrlands smet en vrouwensmaad Ergens in bed (met een Duits soldaat)". Op de linkerkant ging het al vrolijk rijmend verder met de boodschap: "Juffrouw, De mof waarmee je vrijt, gaat spoedig aan den haal. Als Nederland is bevrijd draag jij je kopje KAAL ! groetend "Vrij Nederland". Publiekelijk vernederen Of alle naar schatting 140.000 vrouwen die een relatie met een bezetter hadden de kaart hebben ontvangen is niet meer na te gaan, maar een heleboel konden de wraakzuchtige schaar en tondeuse van hun landgenoten niet ontlopen. Vaak in een vrolijk joelende menigte werden de 'moffenmeiden' van hun mooie kapsels en krullen ontdaan om ze als vrouw te vernederen en hun 'fout-zijn' zo lang mogelijk zichtbaar te houden. Vaak volgde dan ook nog een gedwongen mars door de straten van dorp of stad. Ook via pamfletten werd al duidelijk gewaarschuwd: 'Wij zullen niet toelaten, dat de eer van ons Vaderland, waarvoor wij dag en nacht strijden DOOR U TE GRABBEL WORDT GEGOOID.' De sanctie is duidelijk: 'Dit is geen raad maar een bevel. U hebt Uw verkeer met de Duitschers te staken of de gevolgen te dragen en Uwe schande. 'Neem een Nederlandse jongen, zo is de boodschap, ook al heeft die misschien wat minder geld 'om te voldoen aan Uwe kleine en groote verlangens'. Zie ook een uitgebreid artikel over 'moffenmeiden' en het volgende filmpje op Facebook. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52