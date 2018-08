Deel dit artikel:











Waarschuwing voor blauwalg in Etten en Heerde Foto: ANP

ETTEN - De provincie waarschuwt voor blauwalgen in recreatieplas Scholtenhof in Etten in de gemeente Oude IJsselstreek. De bacterie kan huid-, maag- of darmklachten veroorzaken.

Mensen wordt aangeraden om contact met het water te vermijden en ook honden niet in de plas te laten zwemmen of van het water te laten drinken. Ook in het Apeldoorns Kanaal tussen de Bonenburgersluis en de Hezenbergersluis in Heerde is blauwalg aangetroffen. Waterschap Vallei en Veluwe meldt dat er borden worden geplaatst. Blauwalg komt geregeld voor bij stijgende temperaturen. Op zwemwater.nl staat een actueel overzicht van de plekken waar een negatief zwemadvies geldt. Zie ook: Wat te doen als je toch in blauwalg hebt gezwommen? Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52