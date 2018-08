Gilde Zutphen /Lochem is dringend op zoek naar taalcoaches voor het Taalcoachproject

ARNHEM - .

Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij voor het taalcoachproject enthousiaste vrijwilligers.

Iedereen die graag bezig is met taal en het Nederlands goed beheerst is welkom. Interesse in andere culturen is wel een voorwaarde, evenals goede communicatieve vaardigheden. Ons doel is om anderstaligen te ondersteunen bij hun taalontwikkeling en hen op weg te helpen in de Nederlandse samenleving.

Onze taalcoaches van het Gilde geven wekelijks 1 tot 2 uur individuele begeleiding bij taalontwikkeling. Dat gebeurt op een persoonlijke manier, in een informele ontspannen sfeer. Meestal is de taalontmoeting bij de deelnemer thuis, maar het kan ook in de bibliotheek of ergens anders.

Wie interesse heeft en meer wil weten? Reageren kan hieronder!

Foto: Angelique Swinkels