Kort geding tegen sproeiverbod monumentale tuin

VORDEN - Waterschap Rijn en IJssel stelde eind juli een verbod in voor het onttrekken van grondwater voor beregenen en besproeien in gebieden waar het grondwater onder een kritieke grens kwam. Monumentaal landgoed De Wiersse in Vorden probeert nu via een kort geding onder dit verbod uit te komen.

Het tijdelijk verbod geldt voor alle onttrekkingen van particulieren en bedrijven in de natuurgebieden nabij de Wiersse, Zwarte Veen, Hagenbeek, de Zumpe in Doetinchem en vanaf 3 augustus ook het Stelkampsveld. Er was al een verbod op het beregenen met oppervlaktewater.

'Veiligheid prevaleert'

Waterschap Rijn en IJssel kwam tot dit verbod, doordat de grondwaterstand de kritische ondergrens had bereikt door de aanhoudende droogte. In dergelijke gevallen gaat veiligheid boven alles, aldus een woordvoerder. Historisch belang of bescherming van een rijksmonument wegen dan minder zwaar.

'Monument moet bewaard blijven'

Landgoed De Wiersse heeft een kort geding aangespannen om via de rechter onder het verbod uit te komen. Het is een rijksbeschermd historisch landgoed, dat 300 hectare groot is, bekend om zijn tuinen die op gezette tijden opengesteld zijn voor het publiek. Zonder water zullen de tuinen niet meer te redden zijn straks, aldus de eigenaar.

Wie heeft gelijk?

Vrijdag 10 augustus is het kort geding, maar beide partijen laten weten dat ze achter de schermen druk onderhandelen om toch nog samen een oplossing te vinden voor het waterprobleem. Er is wederzijds begrip, maar de uitzonderlijke situatie door de langdurige droogte dwingt hen tot een bezoek aan de rechter. Het Waterschap is verantwoordelijk dat er genoeg water beschikbaar blijft voor noodzakelijk gebruik en is verplicht maatregelen daartoe te nemen. Landgoed De Wiersse is verantwoordelijk voor het behoud van een rijksmonument, waaronder haar tuinen.

Voordat het kort geding dient is er misschien al een oplossing gevonden om op een andere manier te besproeien, maar het is interessant om te weten of de rechter vindt dat dit specifieke verbod terecht is.

