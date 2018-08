Deel dit artikel:











Container op vrachtwagen vat vlam Foto: Omroep Gelderland

LICHTENVOORDE - In een container op een vrachtwagen bij een bedrijf aan de Dieselstraat in Lichtenvoorde is dinsdagavond brand ontstaan. De brand trok veel bekijks van belangstellenden.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

De brand werd rond 22.30 uur gemeld. De brandweer kwam uiteindelijk met twee voertuigen ter plaatse. Bij de brand was er sprake van een flinke rookontwikkeling. De container was geladen met bouwafval.



De container is tijdens de brand leeg gereden over het terrein om de brand makkelijker te kunnen blussen. Vermoedelijk is broei de oorzaak van de brand.