Nu al een topseizoen voor de Gelderse buitenzwembaden

ARNHEM - De thermometer kan de hoge temperaturen amper bijbenen deze zomer en wat is er dan lekkerder dan verkoeling zoeken in een buitenzwembad? Heel wat mensen in Gelderland namen dan ook een frisse duik.

Een rondje bellen langs openluchtzwembaden in de provincie levert vrolijke reacties op. Bij Zwembad De Vrije Slag in Bennekom zijn ze positief ingesteld. 'We gaan de 100.000 bezoekers zeker aantikken dit seizoen!' De afgelopen jaren was een normaal aantal zo'n 60.000 zwemmers, maar De Vrije Slag heeft nu al 93.500 mensen in het zwembad gehad.

Ook Openluchtbad De Goffert in Nijmegen draait op volle toeren. De teller staat op 73.000 bezoekers en dat is veel, want gemiddeld over het hele seizoen komen er 55.000 zwemmers. Heino Jacobs: '2006 was ook een topjaar toen kwamen er 78.000 mensen en daar gaan we zeker overheen. We zijn nog open tot 16 september.'

Ook kleine zwembaden hebben topdagen

De manager van Openluchtzwembad Klarenbeek in Arnhem is helemaal in de war. 'Vraag me geen voorspellingen te doen', zegt hij. 'Ik snap er helemaal niks meer van.' Vandaag kwam daar bezoeker nummer 88.000 binnen. Normaal zijn dat er tijdens het hele seizoen 60.000.

Kleinere zwembaden hebben ook niet te klagen. Bij Zwembad De Glind in het gelijknamige dorp worden de bezoekers per dag bijgehouden in een schriftje. Een medewerker bladert er even in. 'Vorige week hadden we een topdag. Toen waren er 302 bezoekers in het bad.'