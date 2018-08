Huntenpop grijpt naar historie voor 29e edtie

ULFT - Huntenpop grijpt terug naar de historie voor de 29e editie. Met een industrieel uiterlijk en een sterke line-up hoopt het festival in Ulft zich meer te verankeren in de regionale muziekwereld.

'We gaan terug naar de roots', aldus voorzitter Hajon Westerveld van het festival. Uit een marketingonderzoek bleek dat het festival meer regionale binding nodig heeft. 'We willen ons binden aan de regio, want daar zit ons publiek', vertelt Westerveld. 'Die uitstraling willen we dus ook vasthouden en dat blijkt tot. Het is niet een nieuwe identiteit, het is onze identiteit. De identiteit van ijzer, Oer, Achterhoek, trots en stoer. Het is bandjes met een stukje dance erbij. Vernieuwing met het sterke fundament dat we al dertig jaar lang hebben als ondergrond.'



Nieuw dit jaar is de industriële entree en de introductie van het drankje Likoer. Vorig jaar vestigde Huntenpop met 26.000 bezoekers een nieuw record. Met headliners als Di-rect, Racoon en Wulf is aanscherping van dat record een mogelijkheid. 'We gaan het proberen, maar het is niet te voorspellen', aldus Westerveld, die met name vraagtekens zet bij het weer. 'Je weet niet wat het doet. Als het weer gemoedelijk is op vrijdagavond, is zo’n veld in een keer heel vol.'

Huntenpop is op 10 en 11 augustus in het DRU park in Ulft.