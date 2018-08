Vastenburg heeft vertrouwen in 10 kilometer: 'Vorm alleen maar gegroeid'

APELDOORN - De Apeldoornse hardloopster Jip Vastenburg heeft zin in haar 10 kilometer op de EK atletiek woensdagavond in Berlijn. 'Ik ben goed in vorm.'

Hoewel ze vorige week nog wat af leek te zien op de trainingsbaan op Papendal bij Arnhem, heeft Vastenburg geen reden om zich zorgen te maken. 'Het is hier warm, maar dat is het in Berlijn ook. Dus we kunnen hier goed acclimatiseren.'

Ondanks de hitte heeft Vastenburg goed kunnen trainen. 'Ik merk dat ik goed in vorm ben. En die vorm is alleen maar gegroeid de laatste tijd.'

'10 kilometer gaat goedkomen'

Dus zijn er misschien wel hoge verwachtingen bij de hardloopster, die onlangs Nederlands kampioen werd op de 5 kilometer. In Berlijn besloot ze alleen de 10 kilometer te gaan lopen. 'Ja, er waren vier meiden voor op de 5 kilometer en er waren maar drie plekken. Toen heb ik aangegeven dat ik wel de 10 kilometer wil doen. Dat is normaal gesproken ook wel mijn afstand, maar het liep nog niet helemaal zoals ik had verwacht. Maar ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen in Berlijn.'

En dan maakt ze een hele fanclub blij. 'Want mijn vriend, ouders en vrienden van mijn vriend gaan mee. Dus er komt een heel fancluppie aan. Ik ga voor hen 25 rondjes heel veel geven, ik zie wel wat het gaat brengen. Maar ik heb er super veel zin in, dat is het allerbelangrijkste.'