Zomer in Gelderland: '99 Luftballons' in Harskamp

HARSKAMP - We zijn vandaag op de Veluwe! Harskamp en defensie zijn onafscheidelijk, maar komt dat thema terug in hun opdracht en wat gaat er verder vandaag gebeuren?

Harskamp wil uiteraard de mooiste plaats van Gelderland worden. Om die felbegeerde titel te krijgen, moet het team hun best doen zoveel mogelijk punten te scoren op de verschillende ZiG-spelonderdelen tijdens de uitzending én in de voorbereiding.

Opdracht: luchtballonnen en het leger

De opdracht voor het team in Harskamp is als volgt:

Stemmen

In de aanloop naar Zomer in Gelderland kon er al worden gestemd op de deelnemende plaatsen en dat is ook volop gedaan. Deze stemmen worden opgeteld bij de stemmen die er vandaag, op de dag van de uitzending, nog worden verzameld. Hoe werkt dat stemmen eigenlijk? De instructies vind je hier.

Volg het team op de voet

Voorgaande jaren kon je de teams volgen via het ‘zomerblog’. Dit jaar doen we het een tikkie anders en kun je alle updates rondom het team en het programma vinden op de Facebookpagina van Zomer in Gelderland.

Kom je langs?

Het team kan ook punten verdienen door het plein zo vol mogelijk te krijgen. Lijkt het je leuk om een kijkje te nemen tijdens de uitzending? Kom dan naar de oude legerbioscoop in Harskamp. Zorg dat je er uiterlijk om 18.00 uur bent, want dan gaan we het publiek tellen.

Je kunt er natuurlijk ook een dagje uit van maken. Kijk dan nog even de uitzending van Op weg naar Zomer in Gelderland terug. Wie weet kom je nog een leuke activiteit tegen, die je voordat je naar het plein komt, kunt gaan doen.

ZiGpraot

Ben je niet op het plein? Jammer, maar dat betekent niet dat je niets meekrijgt van de uitzending. Kijk vanavond om 18.20 uur naar tv Gelderland of kijk live via gld.nl. Na de uitzending gaan we (live) door op Facebook met ZiGpraot. Huh, wat?

Moltalk (na Wie is de Mol), Eilandpraat (na Expeditie Robinson), misschien ken je die ‘napraat’ programma’s wel. Wij willen niet achterblijven en komen dit jaar met: ZiGpraot. We kletsen na de uitzending (rond 18.55 uur) op tv nog even gezellig door op de Facebookpagina van Zomer in Gelderland. Tijdens ZiGpraot is niets te gek. Heb je een vraag voor Angelique, één van de teamleden of misschien wel ons jurylid Reinoud van Assendelft de Coningh? Of wil je graag je hoelahoep kunsten laten zien? Schroom niet!

Kijk hier ZiGpraot vanuit Meteren terug.

Zomer in Gelderland zie je van 6 t’m 24 augustus elke werkdag om 18.20 uur bij Omroep Gelderland.