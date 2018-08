Feest! De naam Achterhoek bestaat 350 jaar

NEEDE - 'Hij moet hier zelf rondgelopen hebben en dat maakt dit zo bijzonder', zegt Mans Koster van VVV Neede. Samen met dichter Sander Grootendorst beklimt hij de uitkijktoren op de Needse berg. Ze hebben een grote kartonnen doos in de hand. In de doos zit een groot bord met daarop een gedicht van Grootendorst: 'Luister Sluiter Leeuwerik'.

Grootendorst liet zich inspireren door Willem Sluiter, Achterhoekse dichter en dominee. Bovenop de toren wordt het karton van het bord verwijderd. Een groot groen bord met daarop het gedicht in witte letters verschijnt.'Ik weet niet wie de groene kleur gekozen heeft, maar het is heel erg mooi', zegt Grootendorst. 'We gaan het bord in het trapgat hangen. Dan kan iedereen het goed bekijken en lezen', legt Koster uit.

De onthulling van het bord, woensdagmiddag, is één van de (letterlijke) hoogtepunten rondom de viering van 350 jaar Achterhoek. Willem Sluiter was namelijk 350 jaar geleden de grondlegger van de term Achterhoek. In een gedicht dat in 1668 gepubliceerd werd, staan de bekende versregels: 'Waer iemant duisent vreugden soek; Mijn vreugt is in dees' achter-hoek'.

Luister hier een reportage van verslaggever Melanie Lokate:

Achterhoek klonk negatief

Volgens Sluiterkenner Arend Heideman doelde Sluiter destijds op de geloofsgemeenschap in Eibergen. Pas veel later werd het oostelijk deel van Gelderland de Achterhoek genoemd.

'Ik weet nog dat we als journalist altijd worstelden met de naam van het gebied, De Graafschap dekte namelijk niet helemaal de lading en de Achterhoek had een negatieve klank', legt Heideman uit. 'Ik denk dat een groep als Normaal er aan bijgedragen heeft dat de Achterhoek een positieve uitstraling kreeg.'

Feest!

Hoewel de Achterhoek pas heel laat een geaccepteerde term was, wordt er dit jaar volop gevierd dat de term al 350 jaar bestaat. Zo is er een sluiterroute langs verschillende plekken die herinneren aan de dichter.

Daarnaast staat de Cultuurzomer Achterhoek in het teken van 350 jaar Achterhoek en in Rekken is het dahliaveld op een bijzondere manier ingeplant. In het weekend van 7 en 8 september staan allemaal activiteiten gepland rondom Sluiter en de Leeuwerik.

Wie was Willem Sluiter?

Willem Sluiter werd geboren in 1627 tegenover de Oude Kerk in Neede. Hij werd later dominee in Eibergen. 'Hij dichtte vooral om de kerkgangers de teksten beter te laten onthouden. 'Hij was meer stichter dan dichter zo zei hij zelf', legt Heideman uit. 'Sluiter had ontdekt dat het gesproken woord niet zo lang onthouden werd door de kerkgangers en daarom gebruikte hij de dichtvorm en muziek om mensen de boodschap langer te laten onthouden.'

'Waer iemant duisent vreugden soek; Mijn vreugt is in dees' achter-hoek' Willem Sluiter 1668

Sluiter overleed in 1673 in Zwolle. Daar ligt hij ook begraven. Een paar jaar geleden is er een plaquette geplaatst ter herinnering aan Sluiter. Tijdens die bijeenkomst droeg Dichter Sander Grootendorst zijn gedicht, geïnspireerd door Sluiter, voor.

Het gedicht dat vanaf vanmiddag prijkt op de uitkijktoren van Neede. 'Dit geeft met toch echt wel een trots gevoel', zegt Grootendorst met een lach op zijn gezicht.