'Maatregelen minister zijn voor de bühne'

HALLE - Akkerbouwer Bert Sloetjes uit Halle is niet onverdeeld positief over de maatregelen die minister Schouten van Landbouw heeft aangekondigd om boeren in deze tijden van droogte te helpen. Regiobestuurder Henk Jolink van LTO Nederland ziet meer lichtpunten.

De minister biedt de boeren de mogelijkheid een overbruggingskrediet aan te vragen. Bovendien zijn aan Europese toeslagen bepaalde voorwaarden verbonden over wat voor gewassen boeren moeten planten. Schouten gaat in Brussel pleiten voor een tijdelijke ontheffing daarvan, zodat boeren veevoergewassen kunnen zaaien. Door de hitte is een deel van het huidige veevoer verpieterd.

'Niet veel gebruik van gemaakt'

'Het krediet is een papieren rompslomp voor pak 'm beet vier, vijf maanden. Betaal dan het voorschot van de uitbetalingsrechten (van de EU, red.) in oktober, in plaats van eind december. Voor de bühne is het wel mooi. Ik denk niet dat er veel gebruik van gemaakt gaat worden. Het is een heel bureaucratische oplossing. Je bent er dagen mee bezig met de administratie. En de bank doet moeilijk', denkt Sloetjes.

'Geen zoden aan de dijk'

Hij ziet meer in de maatregel voor de gewassen: 'Dat zou kunnen dat mensen daar gebruik van maken. Leuk dat je voedergewassen kunt verbouwen, maar dat kost meer. Het is de vraag of rundveehouders ook meer willen betalen. Dat hangt af van wat er gaat groeien. Vannacht is 2 millimeter regen gevallen, dat zet geen zoden aan de dijk. Morgen valt 10, 20 millimeter, als dat volgende week ook valt, wordt het anders', stelt Sloetjes woensdag.

'Minister denkt mee'

LTO-regiobestuurder Jolink is positiever over de maatregelen: 'Op zich goed dat dat gebeurt, de voedergewassen voor de koeien in plaats van andere 'verplichte' gewassen. En het overbruggingskrediet is welkom. Jammer dat de minister niet ingestemd heeft met naar voren halen van de inkomenssteun van de EU. Die komt normaal eind december, maar dat kan onder bijzondere omstandigheden eerder. En het lijkt me dat daar sprake van is. Dat zou de pijn kunnen verzachten. Elke boer heeft extra kosten. Maar een heel aantal wensen van LTO is ingewilligd. Fijn dat de minister meedenkt met de sector.'

Zie ook: