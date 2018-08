Deel dit artikel:











Grootste Japanse krijgsgevangenenkamp centraal in museum Bronbeek

ARNHEM - Het grootste Japanse krijgsgevangenenkamp van Zuidoost-Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog, Changi in Singapore, staat vanaf donderdag centraal in museum Bronbeek in Arnhem. Bij de expositie ‘Gevangen in beeld' is het kamp door de ogen van tekenaar Henk Brouwer te zien.

In Changi verbleven 50.000 geallieerde soldaten. Vooral Britten en Australiërs, maar ook enkele duizenden Nederlanders. Henk Brouwer (1903-1970) portretteerde zo'n driehonderd medegevangenen en maakte schetsen van het kampleven. Beelden van het krijgsgevangenenkamp in Changi (tekst gaat verder onder de video): Brouwer werd geboren in Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) en woonde daar een groot deel van zijn leven. In 1941 ging hij bij het leger en werd op Java gestationeerd. Na de Japanse bezetting werd hij overgebracht naar een reeks krijgsgevangenenkampen in Surabaya, Batavia en tot slot kamp Changi in Singapore. Na de oorlog woonde hij in Nederland en Australië. Hij vestigde zich met zijn gezin uiteindelijk in Zuid-Afrika, waar hij in 1970 overleed. Verspreid over de hele wereld Omdat Henk medegevangenen uit verschillende landen portretteerde, kwamen die portretten na de oorlog verspreid over de hele wereld terecht. Een groep Nederlandse historici, samenwerkend onder de naam Tijdlijn Historische Projecten, wil zo veel mogelijk van Brouwer's portretten verzamelen. Dit ter voorbereiding op de expositie in Bronbeek en een publicatie over zijn werk. Een internationale oproep in onder andere tijdschriften voor veteranen heeft ook resultaat opgeleverd en een aantal van die portretten zijn tijdens de tentoonstelling te zien. Manuscript in koffer op zolder Daarnaast ontdekte een van zijn zonen onlangs in een oude koffer op zolder een manuscript van meer dan 160 pagina's, waarin zijn vader kort na de oorlog zijn ervaringen had vastgelegd. 'Dankzij de recente vondst van zijn bijzondere en veelzeggende werk krijgen we nu voor het eerst een beeld van de werkelijkheid van Changi, waar veel Nederlandse soldaten het leven lieten en anderen voor het leven werden getekend', aldus museum Bronbeek. Zoon Menno Brouwer is overgekomen uit Zuid-Afrika om de expositie donderdag te openen.