Auto belandt op de kop in droge sloot Foto: Omroep Gelderland

KOOTWIJKERBROEK - In Kootwijkerbroek is woensdagochtend vroeg een auto van de weg geraakt en op de kop in een droge sloot beland.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 7.00 uur op de Wesselseweg. Door de regen was het wegdek spekglad geworden, waardoor de automobiliste de macht over het stuur verloor. Hoewel de auto zwaar beschadigd was, kwam de bestuurster er met lichte verwondingen vanaf. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52