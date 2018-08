Publiek kan voor het eerst pantertjes in Burgers' Zoo zien

ARNHEM - De jonge pantertjes van Burgers' Zoo in Arnhem zijn vanaf vandaag voor het eerst zichtbaar voor het publiek. Het gaat om de pantertweeling die op 26 mei geboren is.

Het is nog niet duidelijk wanneer de pantertweeling echt naar buiten komt. Moederpanter pakte vanochtend het lokaas en ging weer naar binnen. Het kan dus nog wel even duren voor de panterfamilie te zien is voor de bezoekers.

Het is de tweede pantertweeling die dezelfde moeder dit jaar wierp. Van de vorige twee at de moeder er een binnen een paar dagen op. Dat gebeurt in de natuur overigens ook. Het andere pantertje was al eerder doodgegaan. Met deze nieuwe panterjongen gaat het wel goed.

