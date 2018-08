A12 weer vrij na ongeval met 3 auto's

ARNHEM - De A12 richting Utrecht was woensdagochtend deels afgesloten bij Arnhem-Noord. Volgens de ANWB was bij knooppunt Velperbroek een ongeval gebeurd met drie auto's.

Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Op de plek van het ongeval waren twee rijstroken afgesloten. Rond 8.20 uur meldde de ANWB dat de weg weer vrij was.

Op het hoogtepunt stond tussen Duiven en Arnhem-Noord zo'n 5 kilometer file.