Hittegolf gaat 28e dag in, donderdag fikse buien

ARNHEM - Hoewel het vandaag zo'n 10 graden koeler is dan gisteren, is de regionale hittegolf nog steeds niet voorbij. Volgens weerman Tom van der Spek van MeteoGroup is het al 28 dagen boven de 24 graden. 'Dat is echt ongelooflijk.'

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft het vrijwel overal in Gelderland geregend. Maar de verschillen zijn groot. 'Ik had geluk, want bij mijn eigen weerstation viel 10 millimeter', lacht Van der Spek. 'Dat is meer regen dan in de acht weken daarvoor, om even aan te geven hoe droog het is geweest.'

De buien trekken vanochtend weg en vanmiddag wordt het weer droog en zonnig bij een temperatuur van zo'n 24-27 graden. Vanavond en vannacht koelt het wel flink af. Het wordt dan zo'n 13-14 graden.

Buien met zware windstoten

Morgen wordt het opnieuw zo'n 25-27 graden. Maar 's middags verandert dat, want dan vallen in Gelderland fikse buien met zware windstoten. Lokaal kan meer dan 20 millimeter regen vallen. 'Het kan in de middag en avond flink tekeer gaan, maar dat is broodnodig voor de natuur', aldus Van der Spek.

Tom van der Spek

