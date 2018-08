Regen zet nog geen zoden aan de dijk

TIEL - Ondanks de omslag naar koeler en wisselvalliger weer, houden de effecten van de droogte aan. Dat zegt Waterschap Rivierenland. Dat houdt kades en waterkwaliteit in het gebied nauwlettend in de gaten. Waar nodig worden maatregelen genomen.

De droogte in Nederland houdt dus aan. Dankzij de grote rivieren leidt dat in het rivierengebied nog niet tot watertekorten. Waterschap Rivierenland laat vanuit de grote rivieren extra water in het gebied en houdt dat langer vast.

Voor de land- en tuinbouw betekent het dat er voldoende oppervlaktewater is voor beregening. Ook roept het waterschap grondeigenaren op om nu al watergangen te maaien. Zo krijgt water meer ruimte om door te stromen naar drogere gebieden. Door al deze maatregelen worden de waterpeilen zo goed mogelijk gehandhaafd.

Droge dijken

Op veel dijken is het gras dor. Waar het gras kort is, groeit het pas aan als het weer gaat regenen. Het is belangrijk dat de wortels van het gras niet verder beschadigen, want dat is onherstelbaar. Daarom vroeg het waterschap in juli al aan schapenhouders om zorgvuldig om te gaan met begrazing. Waar de grasmat onvoldoende is, krijgen eigenaren het verzoek om de schapen tijdelijk van de dijk te halen.

Blauwalg en botulisme

Door de warmte komt er in het beheergebied op een aantal plekken blauwalg of botulisme voor. Vooralsnog is dit niet meer dan in andere jaren.