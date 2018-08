Politie vat beschonken brandstichter in Nunspeet in de kraag

NUNSPEET - De politie in Nunspeet heeft dinsdag een man aangehouden voor brandstichting. De man schoot bij het Zandenbos een sigarettenpeuk weg, waarna een beginnende brand ontstond. Omstanders zagen later hoe diezelfde man een tak op het vuur legde.

Toegesnelde politieagenten hielden de man aan voor brandstichting en namen hem mee naar het bureau. Daar aangekomen bleek hij onder invloed van alcohol. Of hij op het bureau moest blijven of met een proces-verbaal is weggestuurd laat de politie niet weten.

De brand bij het Zandenbos verspreidde zich over een fors aantal naaldbomen over een oppervlakte van 20 bij 20 meter. De brandweer kwam eraan te pas om de brand met vier blusvoertuigen te bestrijden.