Tranen bij Sintnicolaas: 'Er is geen zak aan op dit moment' Foto: ANP

BERLIJN - Meerkamper Eelco Sintnicolaas uit Apeldoorn was emotioneel nadat hij dinsdagavond door een blessure moest opgeven tijdens het EK Atletiek in Berlijn. Voor de microfoon van Langs de Lijn En Omstreken vertelde hij dat hij flink gehuild had en voor het eerst twijfelde over zijn toekomst.

Nadat hij bij eerdere toernooien ook al geblesseerd uitviel, dwong nu een enkelblessure hem de strijd na vier van de tien onderdelen te staken. 'Dan gaat er van alles door je hoofd. Je gaat denken aan je toekomst. Je gaat denken: waarom doe je atletiek? Waarom doe je tienkamp? Omdat ik het leuk vind.' 'Is het leuk? Nee, er is geen zak aan op dit moment. Op deze manier, natuurlijk. Ik heb helemaal geen spijt van de afgelopen jaren. Het is allemaal super geweest. Alleen er is vaak wel iets.' Toekomst 'Het zet me voor het allereerst aan het twijfelen voor de toekomst', sprak Sintnicolaas. 'Dit is nu een emotie die ik uitspreek. Ergens weet ik heus wel dat ik wel weer door ga, en dat er wel weer een plan komt en dat ik niet zomaar opgeef.' Zie ook: Eelco Sintnicolaas stapt met enkelblessure uit op EK atletiek

