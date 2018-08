Schippers onttroond als Europees kampioene 100 meter

BERLIJN - Dafne Schippers is er niet in geslaagd haar Europese titel op de 100 meter sprint te prolongeren. De 26-jarige atlete uit Oosterbeek werd dinsdagavond in de finale ruim geklopt op 'haar' afstand. Ze finishte als derde met een tijd van 10,99 seconden.

Het was voor Schippers de eerste keer dit jaar dat ze onder de 11,00 seconden bleef op het koninginnennummer. In de halve finale was ze de sterkste met een tijd van 11,05. In de finale dook ze daar nog enkele honderdsten onder, maar het was slechts genoeg voor een bronzen plak.

Het goud ging naar de Britse Dina Asher-Smith (10,85), die met een ruime voorsprong eindigde voor de Duitse Gina Lückenkemper (10,98) en Schippers. Schippers loopt later in Berlijn nog de 200 meter. Op die afstand is ze regerend wereldkampioen.