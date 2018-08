Deel dit artikel:











Eelco Sintnicolaas stapt met enkelblessure uit op EK atletiek Foto: Omroep Gelderland

BERLIJN - Meerkamper Eelco Sintnicolaas uit Apeldoorn is dinsdag na het hoogspringen uit de tienkamp gestapt op de EK atletiek in Berlijn. Na het vierde onderdeel kreeg hij te veel last van een enkel en besloot hij te stoppen. De laatste zes onderdelen laat hij aan zich voorbijgaan.