Scheidsrechter Dieperink mag meteen aan de bak in de eredivisie

BORCULO - Een mooi begin van het seizoen voor scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo. Hij komt al in de eerste speelronde van de eredivisie in actie.

De 30-jarige Borculoër fluit zaterdagavond de wedstrijd tussen Willem II en VVV-Venlo.

Vorig seizoen maakte Dieperink zijn debuut in de eredivisie, op 4 november in het duel tussen Excelsior en Roda JC. Hij stuurde toen een Roda-speler van het veld en gaf Excelsior een strafschop. Daarna mocht hij nog twee wedstrijden in de eredivisie fluiten.

Dit seizoen is het dus al meteen raak in de openingsronde. Doordat het wedstrijdpakket voor scheidsrechters in de masterclass iets is aangepast, maakt hij kans op meer wedstrijden op het hoogste niveau. Daarnaast zal hij worden aangesteld als (assistent-)videoscheidsrechter in de eredivisie en als scheidsrechter in de eerste divisie, die komend seizoen de Keuken Kampioen Divisie heet.

