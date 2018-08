Deel dit artikel:











Schippers naar finale 100 meter op EK, Van Hunenstijn strandt Foto: Omroep Gelderland

BERLIJN - Dafne Schippers heeft zich dinsdag geplaatst voor de finale van de 100 meter sprint op de Europese Kampioenschappen in Berlijn. De in Oosterbeek woonachtige atlete eindigde in de derde serie in de halve finale als eerste met een tijd van 11,05. Daarmee plaatste ze zich voor de finale.

Schippers liep dit jaar nog geen 100 meter onder de grens van 11,0 seconden. Ook nu zat dat er niet in, maar met haar tijd wist ze zich wel te kwalificeren voor de finale, die later op dinsdagavond wordt gelopen. Vanaf 21.30 uur probeert Schippers haar Europese titel te verdedigen. Marije van Hunenstijn uit Apeldoorn liep in haar serie naar een tijd van 11,49 seconden, goed voor een zesde plaats. De tijd was echter onvoldoende om een plaats te bemachtigen in de finale.